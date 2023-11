TENNIS. Le ultime iscrizioni al torneo nazionale Tpra

Il campionato di tennis a squadre di doppio misto inserito nel circuito nazionale Tpra inizierà lunedì 13 novembre ma ci sono ancora posti per poter prevvedere all’iscrizione sul sito internet della Fit. Intanto sono già pronte ad affontare la seconda stagione della manifestazione 3 formazioni del Tennis Club Sarzana e una ciascuna per Tc Lerici e Tc Follo. Alla conclusione della rassegna di doppio misto si inizierà con il torneo a squadre maschile. La rassegna si svilupperà con una prima fase nei circoli della Provincia che si disputa con turni da fissare nel corso della settimana quindi le migliori classificate accederanno al raggruppamento regionale. Oggi e domani intanto si gioca il doppio Tpra allo Junior Tennis di San Benedetto. In campo gli iscritti al raggruppamento Entry Level. Si inizia stamani alle 10 e nel corso della giornata si giocheranno le sfida di qualificazione alla fase finale in programma da domani alle 11.