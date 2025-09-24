Tennis: l’evento presentato nella sede del circolo assieme ai rappresentanti di Bper. Al Marfisa un corso per ragazzi con disabilità

Il Tennis Club Marfisa parteciperà al Ferrara Sport Festival con un “Corso di tennis per bambini e ragazzi con disabilità” da domani a domenica. L’evento è stato presentato nella sede di via Saffi alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità, ai rappresentanti della Bper che supporta l’iniziativa del Club e dai responsabili dell’Associazione Il Nodo. Il primo a prendere la parola è stato Carità, che ha sottolineato il grande lavoro lungo un anno profuso per organizzare i quattro giorni di un Festival che vuole essere un ulteriore biglietto da visita per la candidatura Ferrara Città Europea dello Sport nel 2027”. L’assessore ha anche rimarcato l’importanza dello sport inclusivo ringraziando le associazioni che si adoperano per promuoverlo, un grazie è andato anche a Bper, facendo presente l’importanza di avere di nuovo una banca del territorio vicina alle realtà e agli eventi locali. Il presidente del Tennis Club Marfisa Umberto Caniato ha poi spiegato la scelta di un corso per bambini e ragazzi con disabilità rispetto ad un classico torneo. Anni fa fu infatti organizzata una iniziativa simile e fu di così grande spessore e soddisfazione sia per i partecipanti che per il nostro Club, da dover essere sicuramente ripetuta. Il Festival ne ha dato l’opportunità posizionandola in un contenitore di prestigio. Valerio Finelli e Mattia Guerra, rispettivamente area manager e titolare sede di Corso Giovecca di Bper, hanno espresso soddisfazione nell’affiancare l’evento, e a fare da capofila nella ricerca delle associazioni da coinvolgere nell’evento è stata l’associazione Il Nodo Aps nelle persone di Lara Venturini e Massimo Tampieri.