Tennis. L’under 14 Vescovini trionfa a Scandiano
Tre vittorie reggiane nella quarta edizione del Memorial Nuccia Ferrari, torneo giovanile ospitato dalla Sportissima Scandiano. I padroni di casa possono sorridere per la vittoria di Gabriele Massa nell’Under 10 maschile, grazie al 6-1, 6-3 in finale su Enrique Rodrigo Benedetti (Cere).
Il Circolo Equitazione si rifà portando a casa l’Under 12 maschile con Mauà Thales Soncini, che rimonta il favorito modenese Loris Ferrari (TC Saliceta) col punteggio di 2-6, 6-2, 10-5, mentre Andrea Vescovini trionfa nell’Under 14 maschile grazie ad un’altra battaglia, stavolta col sammartinese Davide Rossi, chiusa sul 6-2, 5-7, 10-4.
Due finali, invece, per il C.T. Reggio: Valentina Vitale si arrende 7-5, 6-2 a Giulia Tonin (Muratori Vignola) nell’Under 14 femminile, mentre Mario Tribuzio cade 6-1, 6-0 per mano di Matteo Bonettini (Sporting Club Sassuolo) nell’Under 16 maschile. Stop in finale, infine, per Maddalena Ranzieri (CT San Biagio) nell’Under 10 femminile per mano di Vittoria Arginelli (La Meridiana).
