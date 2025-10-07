Tennis. Male Bronzetti al 1000 di Wuhan. Out al primo turno contro Yuan

Sono due tie-break cominciati molto male a condannare Lucia Bronzetti al ko al primo turno del WTA 1000 di Wuhan, in Cina. La verucchiese, opposta alla cinese Yue Yuan, numero 110 del mondo, ha giocato a tratti parecchio bene, con buona solidità nei colpi e più pazienza rispetto all’avversaria, ma a tradirla sono state le troppe palle break sprecate (12/15 salvate dalla cinese) e i punti importanti, andati tutti dalla parte di Yuan.

Bronzetti risale dall’1-3 al 3-3 in avvio, con la gara che poi resta perfettamente "on serve" nel primo e viaggia velocemente verso il tie-break. E lì, in apertura, ecco la padrona di casa a sprintare sul 5-0 e a chiudere sul 7-2. Per il tipo di battaglia che era andata in scena nel primo set, davvero un peccato.

Nel secondo Bronzetti va avanti di un break sul 2-0, viene raggiunta e perde a sua volta il servizio, con Yuan a servire per il match sul 5-4. Il decimo game è giocato ottimamente dall’azzurra, che strappa il servizio all’avversario e, sullo slancio, arriva a un altro tie-break. L’avvio però è ancora una volta tutt’altro che perfetto, con Yuan a volare subito sul 4-0 prima di chiudere 7-1.

La cinese si aggiudica il match 7-6, 7-6 e si qualifica per il secondo turno, dove affronterà Jasmine Paolini. Per Bronzetti è una sconfitta che fa male, perché tutto faceva supporre alla possibilità di un derby azzurro al secondo turno. Per lei, contro Yuan, una scarsa efficacia della prima di servizio (50% dei punti vinti), oltre a una percentuale troppo bassa di palle break sfruttate.