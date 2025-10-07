Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Tennis
  4. Tennis. Male Bronzetti al 1000 di Wuhan. Out al primo turno contro Yuan

Tennis. Male Bronzetti al 1000 di Wuhan. Out al primo turno contro Yuan

Sono due tie-break cominciati molto male a condannare Lucia Bronzetti al ko al primo turno del WTA 1000 di Wuhan,...

di LORIANO ZANNONI
7 ottobre 2025
Lucia Bronzetti

Lucia Bronzetti

XWhatsAppPrint

Sono due tie-break cominciati molto male a condannare Lucia Bronzetti al ko al primo turno del WTA 1000 di Wuhan, in Cina. La verucchiese, opposta alla cinese Yue Yuan, numero 110 del mondo, ha giocato a tratti parecchio bene, con buona solidità nei colpi e più pazienza rispetto all’avversaria, ma a tradirla sono state le troppe palle break sprecate (12/15 salvate dalla cinese) e i punti importanti, andati tutti dalla parte di Yuan.

Bronzetti risale dall’1-3 al 3-3 in avvio, con la gara che poi resta perfettamente "on serve" nel primo e viaggia velocemente verso il tie-break. E lì, in apertura, ecco la padrona di casa a sprintare sul 5-0 e a chiudere sul 7-2. Per il tipo di battaglia che era andata in scena nel primo set, davvero un peccato.

Nel secondo Bronzetti va avanti di un break sul 2-0, viene raggiunta e perde a sua volta il servizio, con Yuan a servire per il match sul 5-4. Il decimo game è giocato ottimamente dall’azzurra, che strappa il servizio all’avversario e, sullo slancio, arriva a un altro tie-break. L’avvio però è ancora una volta tutt’altro che perfetto, con Yuan a volare subito sul 4-0 prima di chiudere 7-1.

La cinese si aggiudica il match 7-6, 7-6 e si qualifica per il secondo turno, dove affronterà Jasmine Paolini. Per Bronzetti è una sconfitta che fa male, perché tutto faceva supporre alla possibilità di un derby azzurro al secondo turno. Per lei, contro Yuan, una scarsa efficacia della prima di servizio (50% dei punti vinti), oltre a una percentuale troppo bassa di palle break sfruttate.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su