Tennis. Match Ball affronta Genova. Fiorentini a difesa del primato

Match Ball in campo oggi alle 10 a Candeli (Bagno a Ripoli) nella prima giornata del girone di ritorno del campionato a squadre di Serie A1. I fiorentini sfidano il Park Genova e sarà tennis ad alto livello con 4 singolari e 2 doppi. Il Match Ball Firenze è in testa alla classifica del proprio girone a punteggio pieno. Ingresso libero al pubblico.

Nell’ultimo turno il Match Ball ha conquistato la terza vittoria consecutiva superando 4-2 il Ct Palermo. Tre partite giocate e tre affermazioni per i biancoverdi di Candeli guidati dai capitani Francesco Caforio e Daniele Capecchi. Il Match Ball rimane l’unica squadra a punteggio pieno in tutto il campionato di Serie A1. Contro il Palermo a scendere in campo per primi erano stati Gianmarco Ferrari per il Match Ball e Luca Potenza per Ct Palermo, che conquista il primo punto per i siciliani superando 6-2 7-6 il giocatore di Bagno a Ripoli. Risponde Lorenzo Sciahbasi che con un netto 6-0 6-0 su Mineo porta in parità la sfida. Il ‘vivaio’ di Firenze Andrea Meduri vince 6-3 7-6 contro Riccardo Surano e la super sfida tra i numeri 1 delle due squadre Filip Jianu 280 Atp (Match Ball Fi) e Gabriele Piraino 350 Atp è una lotta emozionante, punto a punto, con il giocatore di casa che prevale dopo 3 ore di gioco 6-7 6-3 6-4 al termine di una partita bellissima. I singolari si concludono sul 3-1 per i fiorentini.

Poi va in campo la coppia Lorenzo Sciahbasi e Gianmarco Ferrari che superano senza problemi 6-1 6-0 Piraino e Mineo conquistando il quarto e decisivo punto, mentre l’altro doppio vede l’affermazione del duo siciliano Potenza e Surano contro Jianu e Med

F. Que.