Tennis. Match Ball cala un poker d’autore. Anche con Genova percorso netto

Fantastico Match Ball Firenze: 4 vittorie consecutive nel campionato a squadre di Serie A1 di tennis. Il circolo fiorentino batte di nuovo Genova. Nel girone di andata il Match Ball aveva vinto per 4-2, mentre nella prima giornata del ritorno (raggruppamento a 4 squadre) domina gli avversari liguri col risultato di 5-1.

Su quattro singolari disputati 3 vittorie Match Ball: Lorenzo Sciahbasi batte Luigi Sorrentino con un netto 6-0 6-1; Jacopo Berrettini vince contro l’ex 60 del mondo Gianluca Mager 6-2 6-2; il nuovo acquisto Filip Jianu supera il numero 180 del mondo Kimmer Coppejans nell’ennesima emozionante lotta per 7-5 7-6. Una partita più che degna di una finale challenger di alto livello.

Sul 3-1 arriva il momento dei doppi, decisivo per entrambe le squadre. Il Match Ball deve cercare di mantenere la vetta della classifica e Genova deve tentare la salvezza. Gli incontri schierati sono: Berrettini/Sciahabsi e Meduri/Ferrari per il Match Ball che incontrano Coppejans/Ceppellini e Mager/Sorrentino. La prima coppia fiorentina prevale senza problemi con Genova 6-1 6-2, mentre la seconda vince per ritiro di Gianluca Mager (Genova) che ormai aveva perso il primo set 7-6.

"Abbiamo portato a casa anche la quarta giornata - affermano Roberto e Leonardo Casamonti -. I ragazzi hanno giocato davvero bene, siamo fieri di loro e molto contenti del risultato. Queste vittorie sono la conferma che la nostra rosa è forte e compatta ed è un invito a crederci".

Francesco Querusti