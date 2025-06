Tennis. Memorial Fontana alla Meridiana. Il Challenger 75 al via domenica

In un’Italia nella quale il tennis sta vivendo un momento d’oro, anche il distretto ceramico non perde l’occasione per mantenersi al centro della scena della disciplina. Dopo l’Emilia-Romagna Tennis Cup appena terminata allo Sporting Club Sassuolo, il Club La Meridiana di Casinalbo si appresta a ospitare il 41° Memorial Eugenio Fontana. Il Modena Challenger 2025 si svolgerà sui campi di terra rossa del circolo formiginese, da domenica al 6 luglio: ormai stabilmente parte del circuito Atp, con un tabellone maschile di singolo e uno di doppio, per il vincitore si prospetta un premio in denaro – oltre ai settantacinque punti da acquisire – di oltre novantamila euro. La realtà locale è dunque valorizzata, tanto per la suggestiva location del Club, quanto per la partecipazione di giovani talenti locali. Uno su tutti, il classe 2005 Federico Bondioli, che si allena in pianta stabile allo Sporting.

Testimonianza dell’ascesa del movimento tennistico modenese sono i risultati degli ultimi tre anni della Coppa Nazionale delle Province, in cui Modena ha strappato tre finali e un successo contro Roma. Parteciperanno numerosi tennisti, in un connubio tra giovani prospetti interessanti e atleti internazionali di alto livello, con la riserva – da parte degli organizzatori – di sbaragliare il tabellone con alcune wild card, in attesa dei risultati delle primissime fasi di Wimbledon. Sono diversi i campioni italiani che hanno occupato o occupano i vertici della classifica mondiale i quali, nelle scorse edizioni, hanno fatto tappa alla Meridiana, da Matteo Cecchinato a Matteo Arnaldi, passando per Matteo Berrettini, per fare tre nomi. Il torneo prenderà il via il 29 giugno, a partire dalle 10, con le prime partite di qualificazione del torneo di singolare, mentre per il doppio l‘appuntamento è a partire da martedì.

Gabriele Arcuri