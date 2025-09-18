Tennis. Memorial Sabatini al Tc Italia. Kermesse delle baby racchette

Saranno famosi? Lo dirà il futuro. Un fatto è però certo: molti baby tennisti e tenniste, da 10 e 12 anni, che hanno preso parte al memorial ‘Mauro Sabatini’ – 4° trofeo Reale Mutua Assicurazioni, memorial ‘Claudia’ – svoltosi sui campi del Tennis Italia Forte dei Marmi, hanno interessato e non poco gli osservatori della Federazione italiana tennis. Insomma, ci sono le premesse che anche in questa occasione la rassegna abbia prodotto scintille proiettate nel futuro.

Under 10 maschile il successo è andato a Mattia Zompa (Empoli Tennis School) che in finale ha superato Lorenzo Micheli 2-0 (6-3, 6-4). In campo femminile, vittoria di Ginevra Leonardi dello Junior Club Next Gen di Massa che in finale ha sconfitto Agnese Meccheri 2-0 (6-2, 6-1). Nell’Under 12, vittoria per Luisa Saquella del Tc Montecatini, 2-0 (6-4, 6-2) su Anita Tedeschi; fra i maschi, titolo a Giovanni Dazzi del Tc Carrara che ha sconfitta per 2-1 al termine di una partita spettacolare (7-5, 0-6 e 10-4) Guglielmo Bernicchi.