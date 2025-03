Tennis, momento esaltante per il baby cussino under 14. Poker di Pigaiani: vince anche il torneo di Cerea

Federico Pigaiani è il giocatore di tennis del momento in provincia di Ferrara. Il giovane classe 2011, classificato 3.5, allenato da Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni e facente parte del progetto sportivo del Cus tennis targato Salvi, ha ottenuto la sua quarta vittoria di fila in un torneo under 14, questa volta nella tappa nazionale disputata presso il circolo tennis Cerea (Vr).

Dopo i successi di Cesenatico, Imola e Bressanone, che gli hanno consentito di vincere dieci partite consecutive, Federico si è presentato in terra veneta con tanta fiducia e voglia di fare bene, in un tabellone con oltre 70 iscritti. Al primo turno, opposto al 3.5 Nicola Debejevic del circolo Desenzano, il cussino non ha avuto problemi nel vincere 60/62, così da ottenere il pass per gli ottavi di finale contro Edoardo Losole di Padova, giocatore poi battuto senza problemi per l’accesso ai quarti, contro la testa di serie numero 2, il 3.4 Matteo Tartari di Villafranca (Vr).

Partita molto ordinata e attenta di Federico, che con il punteggio di 61/76, riesce a conquistare la meritata semifinale. In questo turno vittoria netta per 63/62 contro Mattia Tedeschin portacolori dello Sporting Verona, dove Federico è risultato impeccabile dal punto di vista tattico, esprimendo anche un solido tennis da fondo campo.

Nella finalissima, avversario il giocatore di Villafranca Pietro Trettene, classificato 3.2 e testa di serie numero 1, nonché rappresentante della regione Veneto nelle competizioni nazionali di categoria. Partenza difficile per Federico, un po’ per l’emozione della posta in palio e per la bravura dell’avversario, con primo parziale a favore del giocatore veneto per 6-1.

Nonostante questo, l’allievo del maestro De Luca, ha iniziato ad alzare il suo livello di tennis, riuscendo nell’impresa di portare a casa il secondo set per 6-4. Il tiebreak finale, ha visto il capolavoro di Federico, che con un allungo nella seconda parte, ha trionfato con il punteggio finale di 10-5. Grandissima soddisfazione e promozione assicurata alla classifica di 3.3 già da aprile, con proiezione a quella successiva di 3.2, con la bellezza di quindici partite vinte su altrettante disputate.