Tennis, nessun modenese c’era mai riuscito. Carlotta Arginelli, è una vittoria storica . Doppietta nella Coppa Lambertenghi

Carlotta Arginelli ha scritto un’altra grande pagina della sua giovane carriera. Il talento classe 2013 del Club la Meridiana ha centrato una fantastica doppietta nella prestigiosa Coppa Porro Lambertenghi (arrivata all’edizione numero 83), il campionato italiano Under 12 che si è svolto sui campi del Tennis Club Milano Bonacossa, imponendosi sia nel tabellone del singolo che in quello del doppio assieme alla compagna di squadra Sofia Foggia. Una marcia trionfale per la giovane allenata da papà Alessandro Arginelli (i due in foto), che ha sbaragliato una concorrenza di quasi 200 coetanee che si sono date battaglia dai preliminari di agosto fino alla settimana decisiva.

Nel tabellone singolo la cavalcata di Carlotta è cominciata col doppio 6-0 del primo turno su Emma Accongiagioco (Ct Lecco), poi negli ottavi è stata Raffaella Azzolini (Sporting Club Trani) ad arrendersi 6-1 6-0, quindi la modenese ha strapazzato anche Juno Chiodelli (Ct Bardolino) nei quarti con un altro netto 6-0 6-0, prima del successo in semifinale sulla laziale Vittoria Fredduzzi (6-2 6-1) del Tc Open Orvieto che ha spalancato le porte della finale vinta sulla compagna di Nazionale, la piemontese Rebecca Carla Francia del Canottieri Casale, che aveva negato il derby tutto modenese a Sofia Foggia, battuta 7-5 7-6 in semifinale. Nella gara decisiva Carlotta ha vinto il primo set 6-1, ha ceduto il secondo 6-3 e si è portata a casa la coppa col 6-2 del terzo e decisivo parziale.

Il bis è arrivato con il successo nel doppio, in cui la coppia Arginelli-Foggia non ha avuto rivali fino alla vittoria in finale ancora su Carla Rebecca Francia e Virginia Cereghini per 6-4 6-2. Il cammino delle due portacolori de La Meridiana era cominciato con il doppio 6-0 6-0 su Sveva Teresa e Alessandra Mormino, poi sono arrivate anche le vittorie ottenute contro Teresa Novello e Martina Rondina (6-2 6-1) e quello in semifinale su Juno Chiodelli e la modenese Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena (7-5 6-2).

Davide Setti