Tennis. Oggi Macerata sfida Prato nel debutto in A2. Tombolini: "L’ambizione è un anno al vertice»

Oggi alle 10 al circolo di via dei Velini inizia il campionato di tennis di A2 con Macerata che sfiderà Prato. A presentare la stagione c’erano il presidente Fabiano Tombolini, il consigliere nazionale della Fitp Emiliano Guzzo, il presidente del comitato marchigiano Andrea Bolognesi e gli assessori Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi, che hanno ricordato gli importanti interventi agli impianti sportivi, tra cui quello dell’Atm. "Questo campionato, molto competitivo, arriva dopo due successi del nostro circolo – racconta Tombolini –, la promozione in B1 della squadra femminile e lo straordinario secondo posto della under 12 maschile. Le partite della A2 saranno trasmesse in live streaming". Il movimento tennistico italiano e maceratese è in crescita esponenziale visti anche i successi internazionali di Sinner e altri grandi atleti. Guzzo ha spiegato che "i numeri del tennis sono impressionati, ciò è dovuto anche agli investimenti sulle strutture e ad un po’ di fortuna. Quest’anno Macerata è l’unica squadra in serie A nelle Marche. Questo circolo è contraddistinto da importanti investimenti nel settore giovanile, quindi nel futuro". Bolognesi ha evidenziato che "l’Atm in A2 è il fiore all’occhiello del movimento regionale. È molto apprezzabile perché i giocatori che compongono la squadra sono di questa scuola. I ragazzi fanno sentire la squadra vicina alla città". La squadra dell’Atm quest’anno è formata Mohamed Aziz Dougaz, Nicolas Alvarez Varona, Alejandro Marti Pujolras, Tommaso Compagnucci, Jiri Vesely, Filippo Mazzola, Stefanos Sakellaridis, Daniel Max Cukierman, Gianluca Acquaroli, Iacopo Maria Sada, Nicolas Compagnucci, Edoardo Lamberti, Francesco Raparo, Federico Massei, Giacomo Birrozzi e Matteo Chiariotti.

Oggi l’Atm parte affrontando Prato. "L’ambizione – dichiara Tombolini – è fare un campionato di vertice, poche squadre hanno un vivaio valido come il nostro". La nuova formula del campionato prevede per l’Atm, dopo l’esordio contro Prato, tre trasferte, ad Albinea, Alghero e Prato, per poi giocare in casa il 2 novembre il ritorno con Albinea e e il 9 con Alghero.

Lorenzo Fava