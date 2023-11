Tennis over 55. I ‘veterani’ del Forum in semifinale regionale

Si è concluso il trofeo regionale Veterani di tennis a squadre, riservato alla categoria over 55 e intitolato alla memoria di Dante Getti. Il circolo forlivese Forum Tennis ha raggiunto un ottimo risultato approdando alle semifinali regionali, perdendo 2-0 ma soltanto dallo Sporting Club Sassuolo che poi si è aggiudicato il titolo nella finalissima contro il Pro Parma.

Nella semifinale, nella prima gara Stefano Mambelli è stato costretto al ritiro sul 6-3, 4-0 contro il modenese Stefano Fiandri. Poi Ulisse Leoni è stato superato 6-0, 6-2 da Luca Maria Vallania (a quel punto non si è disputato il doppio). Nella fase a gironi la compagine forlivese aveva sconfitto il Ct Cesena Ronconi 2-1, il Ct Castenaso 3-0, perdendo solo da Ct Ozzano con il punteggio di 2-1. Per il Forum Tennis sono scesi in campo il capitano-giocatore Fabrizio Romagnoli, Roberto Sanzani, Stefano Mambelli, Ulisse Leoni e Massimiliano Antonini.