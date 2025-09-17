Tennis. Over in campo al Cicconetti
Avanza il torneo nazionale Veterani del Circolo Tennis Cicconetti, tappa del circuito regionale. Nell’Over 45 successo di Fabio Bernagozzi (3.4), portacolori del Circolo Wild Card di Bologna, in finale su Sandro Grossi (Tc Riccione) per 6-2, 6-4. In semifinale Bernagozzi aveva battuto 6-1, 6-3 il 3.3 Mattia Foschi (n.2), mentre Grossi è passato per il ritiro dell’avversario. Al termine la premiazione effettuata dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.
Nell’Over 55 maschile teste di serie nel tabellone finale al 3.2 Pietro Montemaggi e ai 3.3 Stefano Fiandri, Mattia Foschi e Leonardo Bertozzi. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Massimiliano Marzagalli (4.1, n.1)-Claudio Gualdi (4.3) 7-5, 7-5. Tabellone finale, 1° turno: Gilberto Govi (3.5)-Roberto Meco (4.3) 6-2, 6-3, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 6-2.
Nel tabellone Ladies 40 n.1 Jessica Barbieri (3.2), n.2 Sara Sirena (3.2). Quarti: Alice Belli (3.5)-Cinzia Cadeddu (4.3) 3-6, 6-1, 10-7. Il giudice e direttore di gara è Roberto Raffaelli.
