Tennis: play off per la serie a1. Circolo Giotto sfida i Canottieri Padova

Il Tennis Giotto in campo nei playoff per la serie A1. Il primo turno è fissato per questa mattina, ore 10, sui campi di via Divisione Garibaldi dove il circolo aretino incontrerà in una sfida secca il Canottieri Padova.

La vincitrice meriterà il passaggio alla finalissima in programma domenica 3 e 10 dicembre contro l’Ata Battisti di Trento. Il cammino del Tennis Giotto ha superato ogni aspettativa: la formazione ha fatto affidamento quasi esclusivamente su atleti cresciuti nel settore giovanile che hanno vissuto l’emozione del debutto in A2 e che hanno subito dimostrato preparazione e carattere per piazzarsi ai vertici della classifica, in virtù di un avvio di campionato caratterizzato da quattro successi nei primi quattro incontri. Gli atleti schierati nella prima fase da capitan Alessandro Caneschi sono stati Filippo Alberti, Stefano Baldoni, Guelfo Baldovinetti, Alessio Bulletti, Pietro Fanucci, Andrea Pecorella e Federico Raffaelli che potranno ora misurarsi nel delicato appuntamento dei playoff facendo affidamento sul sostegno e sul calore del pubblico casalingo.