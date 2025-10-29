Tennis. Quarta edizione del Rodeo Open Terzani. Al Ct di Siena trionfa Andrea Bacaloni

E’ stato Andrea Bacaloni (2.2, n° 807 Atp, Calabria Swim Race Ss Dilettantica) ad aggiudicarsi la quarta edizione del Rodeo Open Terzani, in scena sui campi del Ct Siena. Bacaloni ha battuto il giovane Nikodije Trivulac (2.3, Tc Castiglionese) con il punteggio 4-1 4-2. In semifinale aveva sconfitto al super tiebreak il poggibonsese Tommaso Lenzi (2.4), vincitore della prima edizione; Trivulac aveva invece avuto la meglio su Augusto Virgili (2.5). Alto il livello di gioco: il torneo, limitato a 32 partecipanti, ha visto sfidarsi soltanto seconda categoria.

"Siamo veramente soddisfatti, abbiamo assistito a incontri di grande spessore – ha affermato il direttore sportivo del Ct Siena, Paolo Bassi –. Ringraziamo lo sponsor Terzani che anche quest’anno ha supportato questo evento. Un grazie anche ai giudici arbitri, Benedetta Anselmi Zondadari e Fabio Lenzi, e al direttore del torneo, Stefano De Vito. La vittoria di Andrea Bacaloni ci è doppiamente gradita in quanto l’anno prossimo giocherà per il nostro Circolo".

Adesso l’attenzione del Ct Siena si concentrerà sulle competizioni a squadre del Campionato d’Inverno al coperto. Due le formazioni nella seconda divisione open maschile e due quelle giovanili miste.