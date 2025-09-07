Tennis. Scatta oggi la ’Rimini Cup’
Scatta oggi, con le prime partite di qualificazione, la "Rimini Cup", il torneo Itf Women’s Tour in programma fino a domenica 14 settembre sui campi del Tennis Club Viserba (15mila dollari di motepremi). La n.1 del tabellone principale, che partirà domani con i primi match, è la riccionese Alessandra Mazzola, n.492 del ranking mondiale, giocatrice a lungo portacolori del Tc Viserba, ora seguita dalla Galimberti Tennis Academy a Cattolica, tallonata dall’argentina Maria Florencia Urrutia, dalla tedesca Eva Marie Voracek e dalle azzurre Francesca Pace, Jennifer Ruggeri e Deborah Chiesa. Nel main draw anche la riminese Marta Lombardini, giocatrice in grande ascesa e portacolori del club viserbese. Intanto, al Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, sarà un derby tra due giocatori del Forum Tennis Forlì, Tommaso Filippi e Nicola Ravaioli, a decidere domani (ore 17) il vincitore del torneo nazionale open con 1500 euro di montepremi. In semifinale Ravaioli ha superato con un doppio 6-4 Diego Zanni (Tc Viserba), mentre Filippi ha regolato in una bella sfida giovanile Diego Orlando (Ten Sport Center): 6-3, 6-2.
