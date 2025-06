Tennis. Scuola Sat, campi inaugurati al Cus Ferrara

Il Cus Ferrara riorganizza la sezione tennis e riparte in anticipo sui tempi canonici con la scuola SAT sotto la direzione dei maestri nazionali della Federazione Filippo Luti e Andrea Remy, maestri di alto spessore e professionalità conosciuti per le loro grandi doti tecniche e comunicative da oltre 25 anni. Per incrementare il movimento saranno affiancati da laureati in scienze motorie del nostro ateneo e tecnici federali, che faranno della scuola SAT cussina il punto di forza del tennis giovanile di Ferrara. Tutto questo con l’obiettivo dichiarato di accogliere, oltre ai giovani allievi, anche le famiglie che vorranno avvicinarsi alle attività del Cus Ferrara.

L’ apertura della scuola SAT coincide con l’ iniziativa “Il tennis per l’Inclusività”, un progetto realizzato dal Cus Ferrara e Unife che vedrà l’inaugurazione dei nuovi campi oggi e domani.

A tenere a battesimo l’impianto sarà la nazionale della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) in collaborazione con la Federtennis con un raduno in previsione delle Olimpiadi di categoria in programma in Giappone a novembre 2025.

Per informazioni sulla Scuola SAT gli interessati potranno consultare il sito http://www.cusferrara.it.