Tennis serie a. Ceriano batte Pesaro e si guadagna i playout

Tra il Club Tennis Ceriano e la permanenza in categoria ci sono ancora due incontri. Si deciderà tutto nel doppio turno di playout ma, per il momento, la buona notizia è che la formazione brianzola ha evitato la retrocessione diretta in Serie B1 grazie al 2-2 ottenuto in casa contro il Tc Baratoff di Pesaro nell’ultimo incontro del girone 2. Contro l’altro fanalino di coda bastava non perdere in virtù di una serie di parziali migliori. Era fondamentale iniziare col piede giusto, ci ha pensato Anna Turati nel match di apertura contro Ilary Pistola. Niente da fare invece per Sapfo Sakellaridi che si è arresa alla ceca Gabriela Knutsonova. Il punto più importante della stagione è stato così nelle mani di Maria Aurelia Scotti che, contro Emma Ferrini, ha sfoderato una prova di carattere e chiuso in tre set, condannando i marchigiani alla retrocessione. Il doppio, a quel punto, è diventato l’occasione per regalare minuti alla giovanissima Martina Morotti (classe 2009) che, in coppia con Rachele Zingale, ha giocato un buon match contro le avversarie che hanno salutato la A con una vittoria. Il Club Tennis Ceriano chiude il girone 2 con due punti come sesta classificata. L’incubo retrocessione però non è definitivamente allontanato perché c’è un playout da disputare in formula di andata e ritorno contro le sesta classificata del girone uno, ovvero il Circolo Tennis Apem Copertino (Lecce). Appuntamento domenica col primo match. "Anche se avevamo a disposizione due risultati su tre, non è stata una passeggiata" ha commentato capitan Silverio Basilico.

Ro.San.