Tennis serie A1 femminile: oggi a Bolzano. In campo le ragazze del tc Italia. Impresa impossibile senza le big

Missione (quasi) impossibile. La formazione femminile di serie A1 gioca oggi l’incontro di recupero a Bolzano contro il Rungg SudTirol. Lo fa senza la sua punta di diamante, Jasmine Paolini, impegnata in un torneo internazionale. E, salvo sorprese dell’ultima ora, non potrà rispondere presente neppure la spagnola Carlota Martinez, anche lei in giro per il mondo. Morale: la squadra che il capitano non giocatore Federico Rocchi manderà in campo sarà certamente innervata dalla spigliatezza delle giovani alle quali manca però l’esperienza per un confronto così delicato. Però, mai dire mai. La classifica - in attesa del recupero e ad una giornata dal termine del girone eliminatorio - vede al comando il Casale con 11 punti, seguono Tc Padova e Tc Rungg SudTirol con 5, chiude il Tc Italia con 3. Come dire che la formazione versiliese dovrà compiere un mezzo miracolo per evitare i playout. Cominciando da oggi, sfruttando la verve di Claudia Giovine, Anastasia Bertacchi e Melania Delai. In preallarme c’è anche Isabella Maria Serban, che potrebbe essere la carta a sorpresa contro la solida formazione bolzanina che nella gara di andata ebbe la meglio in trasferta.

In campo maschile, si ricaricano le batterie in vista della sfida decisiva (tre opzioni in gioco: accesso alla semifinale, ma dipende dal risultato del Tc Crema; salvezza diretta, playout) in programma domenica prossima in casa contro il Park Genova: la classifica, Crema 10, Tc Italia 9, Genova 8, Siracusa 1.