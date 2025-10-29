Tennis serie A1. Il Ct Massa Lombarda non si ferma. Zavaglia, buon punto salvezza

Continua la marcia del Circolo Tennis Massa Lombarda, arrivato alla terza vittoria consecutiva. Dopo le affermazioni su Tc Rungg Appiano ed Eur Sporting Club Roma, la squadra romagnola ha superato 5-1 il Tc Sinalunga. Un risultato che consente di consolidare la leadership nel girone con 10 punti, con 4 lunghezze di margine sulla seconda posizione, condivisa a quota 6 proprio da Eur Sporting Club Roma e Tc Rungg Appiano. Basterà un punto nelle prossime due partite per ottenere la matematica salvezza. Anche senza poter contare su Francesco Forti e sul giovane Jacopo Vasamì, Massa Lombarda ha messo in cassaforte il successo già dopo i singolari.

A spianare la strada la netta vittoria di Lorenzo Rottoli su Fabio De Michele e quella in rimonta del mancino slovacco Martin Klizan su Marcello Serafini, a cui sono seguiti i successi in due set del 21enne forlivese Jacopo Bilardo su Alessandro Pecce e di Giulio Zeppieri, che ha travolto lo spagnolo Oriol Roca Batalla nel match tra i numeri uno delle due formazioni. Con il risultato già acquisito nei doppi hanno fatto il loro debutto stagionale anche Peter Buldorini, a segno in coppia con l’esperto Klizan, e Alessio De Bernardis, al fianco di Bilardo piegato di misura dal duo Vanni-De Michele che ha così firmato il punto della bandiera per il circolo toscano. Domenica Massa Lombarda giocherà in casa del Tc Rungg Appiano.

Conquista invece un punto importante in chiave salvezza il Circolo Tennis Zavaglia, che pareggia 3-3 in casa del Tennis Comunali Vicenza. Il risultato è maturato solo al termine dei doppi, con i quali il team ravennate è riuscito a recuperare lo svantaggio accumulato, dimostrando freddezza e determinazione nei momenti cruciali. Con questo risultato, il Ct Zavaglia consolida la sua posizione nel Girone 4, mantenendo vive le speranze per l’obiettivo stagionale della permanenza in Serie A1. Il prossimo appuntamento sarà domenica in casa contro il CT Italia di Forte dei Marmi.