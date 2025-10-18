TENNIS SERIE A1. Il Tc Italia del Forte cerca punti preziosi in trasferta contro una neopromossa

Il campionato di serie A1 a squadra di tennis offre una novità per la formazione del Tc Italia Forte dei Marmi guidata dal capitano non giocatore Matteo Marrai: alla quindicesima stagione fra i ‘grandi’, per la prima volta affronta la squadra del Tennis Club Comunali di Vicenza, che si presenta con l’etichetta di neopromossa, ma con un organico ricco di qualità e di esperienza. “Un avversario scomodo in un girone che più equilibrato non avrebbe potuto essere” ha commentato il segretario organizzativo Patrizio Mattioli. Proprio così: classifica corta, possibili pareggi e tutto di deciderà alla sesta giornata. Non solo nel girone del Tc Italia.

Domani sul campo vicentino, il Tc Italia potrebbe presentarsi al gran completo visto che si va verso il debutto stagionale di Lorenzo Carboni, un ragazzo – cresciuto alla scuola di Riccardo Piatti – che sta crescendo anno dopo anno. Con lui, ci saranno, salvo sorprese dell’ultimo momento, Stefano Travaglia, Andrej Martin e Marco Furlanetto, che sta recuperando il doloroso infortunio che l’ha un po’ condizionato nelle ultime settimane. Il Tennis Comunali di Vicenza potrebe spedire sul palcoscenico gli esperti Gabriele Bosio e Andrea Picchione, ma le pedine dalle quali dovrà guardarsi la squadre versiliese sono il croato Damir Dzumhur e Alessandro Battiston che nel turno precedente hanno messo a dura prova il Tc Selva Alta di Vigevano. Pronostino non incerto, ma incertissimo.