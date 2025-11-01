Tennis Serie A1. Il Tc Italia di Matteo Marrai non può sbagliare. Contro il Ct Zavaglia è in gioco la salvezza

Lasciando perdere il capitolo scudetto, la partita di domanidel campionato di serie A1 a squadre diventa un vero e proprio spartiacque per il Tennis Italia Forte dei Marmi: il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna è infatti appaiato ai ragazzi di Matteo Marrai in classifica. In altre parole, a due giornate dalla conclusione della fase eliminatoria, è in gioco la salvezza (secondo posto) oppure la condanna all’appendice dei playout. E’ vero che nella gara di andata i versiliesi al gran completo avevano vinto ma resta da vedere se la squadra sarà la carta carbone di tre settimane fa oppure ci saranno novità.

Morale della favola: il recupero di Stefano Travaglia è sicuro, non quello di Lorenzo Carboni. Si gioca insomma sul filo dell’equilibrio, quell’essere o non essere che accompagna tre delle quattro squadre impegnate in questo girone, visto che fino ad oggi il Selva Alta Vigevano ha fatto quasi un cappotto: Matteo Marrai, capitano non giocatore, ha chiesto uno sforzo al gruppo per tirarsi fuori dagli impicci. Così Travaglia e Martin (con Rapagnetta pronto a fare la sua parte), Perego, Furlanetto, Carboni e anche il baby Celeri, sono pronti, sia individualmente che di gruppo, a dare il massimo per consegnare alla classifica quella vittoria che potrebbe davvero voler dire molto ai versiliesi.

Attenzione però ai romagnoli, innervati e irrobustiti dal bosniaco Hernan Fatic: elementi come Caniato e Bagnolini sono ossi duri, soprattutto se chiamati a giocare di fronte al pubblico amico. Morale: Tennis Italia Forte dei Marmi, se ci sei batti un colpo. Vincente.

Intanto – a livello di immagine – regalano soddisfazioni le prestazioni di giocatori che negli anni scorsi hanno indossato la maglia del Tennis Italia: oltre al monegasco Valentin Vacherot e Lorenzo Sonego, ragazzi che sono rimasti nel cuore e nella memoria degli sportivi con il centro di gravità permanente sui campo di via dell’Acqua a Forte dei Marmi.