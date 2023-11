Tennis serie A1. Il Tc Italia spera ancora nelle semifinali. Ma potrebbe non bastare battere Genova

Ultimo atto del girone eliminatorio del campionato di serie A1 maschile e femminile di tennis: in campo domani per i verdetti, anche se qualcuno si conosce già. Ad esempio, le ragazze del Tc Italia giocheranno i playout, da conoscere però il nome delle avversarie.

SERIE A1 MASCHILE - I riflettori si accendono sui campi del Tc Italia di Forte dei Marmi dove dalle 10 in poi di domani i ragazzi di Matteo Marrai se la vedranno con il Park Genova. Teoricamente Trusendi e compagni possono ancora sperare nel passaggio alla semifinale, circostanza legata ad una non facile combinazione, vittoria interna contro il Park Genova (avversario storicamente scomodo) e sconfitta della capolista Crema contro il fanalino di coda Siracusa. Il Tc Italia ha due risultati su tre (vittoria e pareggio) per tenersi lontana dallo spettro dei playout, visto che alla sfida decisiva con i liguri si presenta con un punto di vantaggio. Resta il dubbio sulla presenza o meno dio Stefano Travaglia; indisponibile Luca Potenza, Marrai punterà sullo spagnolo Inigo Cervantes, Walter Trusendi e i giovani Lorenzo Carboni e Marco Furlanetto. All’andata il Park Genova vinse con autorevolezza. Ma anche i liguri devono fare i conti con la disponibilità dei suoi big (Musetti e Fognini su tutti). Attenzione semmai all’ex Matteo Viola e al tonico Gianluca Mager.

SERIE A1 FEMMINILE - La trasferta di Casale chiude il girone eliminatorio del Tc Forte dei Marmi ‘rosa’. La squadra di casa ha la qualificazione per la semifinale scudetto nel mirino. Le ragazze versiliesi debbono cominciare a pensare ai playout (Verona o Palermo, sulla carta le possibili rivali): anche in Piemonte mancherà la Paolini, spazio alle giovani che possono fare esperienza, visto che il risultato conterà solo per l’archivio ma non per la classifica delle versiliesi. Fra due domeniche, invece sarà vietato sbagliare.