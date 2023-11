Tennis serie A1: male il Tc Italia. E alle ragazze non basta la prestigiosa affermazione di ieri. La salvezza passerà dai playout. Decisiva la sconfitta contro Genova

Dopo la formazione femminile (che comunque è andata a vincere sul campo delle campionesse d’Italia in carica), anche la compagine maschile del Tennis Club Italia dovrà disputare i playout salvezza nel campionato di serie A1: lo faranno con il terzo posto, quindi con la possibilità di giocare la sfida decisiva in casa, nelle gare di andata e ritorno, in calendario fra il 26 novembre e il 3 dicembre.

A1 maschile - Contro la bestia nera Tc Park Genova è cominciata male ed è finita peggio: 5-1 per il club ligure. L’unico punto, quello del 3-1, l’ha firmato Stefano Travaglia (ha superato Gianluca Mager per 2-0); niente da fare per Marco Furlanetto (ko, 2-0 contro Sorrentino), Lorenzo Carboni (2-1 con Copil) e lo spagnolo Cervantes (2-1 con l’ex Viola). Per evitare i playout, i ragazzi guidati dal capitano non giocatore Matteo Marrai dovevano vincere i due doppia, raggiungendo il pareggio: invece niente, nonostante due partite, tese e molto adrenaliniche. Travaglia e Trusendi hanno perso al super tie break contro Copil e Viola (6-3, 3-6 e 7-10) e non è andata meglio a Furlanetto-Carboni contro Mager-Sorrentino (7-6, 6-4). In settimana si conoscerà l’avversario, scelto per sorteggio fra le altre tre squadre classificatesi all’ultimo posto dei gironi.

A1 femminile - La vittoria che non ti aspetti (3-1 in trasferta sul campo del Casale) che permette così alla formazione guidata da Federico Rocchi di affrancarsi dall’ultima posizione. I tre punti sono stati conquistati da Melania Delai, Claudia Giovine e nel doppio da Bertacchi Delai; il punto del Casale è stato il frutto del successo della Kulikova contro la Bertacchi nel singolare. La formazione versiliese si giocherà la permanenza in serie A1 nel doppio confronto contro il Tc Parioli Roma.