Tennis serie A1 maschile e femminile. Il doppio brindisi per il Tc Italia. Furlanetto e Jasmine Paolini decisivi

In questa stagione non era mai accaduto. E’ allora, brindisi per il doppio successo delle formazioni di serie A1, maschile e femminile, del Tennis Italia Forte dei Marmi. Due successi che danno fiducia e lasciano aperta la porta agli obiettivi... di scorta della stagione.

Maschile - I ragazzi guidati dal capitano non giocatore Matteo Marrai hanno vinto 4-2 a Siracusa: dopo il 2-2 nei singolari (sconfitta per Potenza e per Carboni, successi per Vacherot e Furlanetto), sono stati fondamentali i due doppi per far pendere la bilancia dalla parte dei versiliesi. Successi firmati dalle coppie Furlanetto-Carboni e Trusendi-Vacherot, sempre al tie-break, a conferma della tenuta mentale sia dei giovani che degli elementi più esperti. Trusendi e Vacherot si sono imposti su Massara e Ingarao con parziali di 7-5, 4-6 e 8-10. Non meno effervescente è stato il successo di Carboni-Furlanetto su Siringo-Caruso 6-3, 3-6 e 10-5.

Femminile - La presenza della numero 1 d’Italia (e 29 del mondo) Jasmine Paolini è stata la medicina che ha guarito il Tc Italia: 3-1 il finale, con successi nei singolari della Paolini e della giovane Eleonora Alvisi, sconfitta per la Bertacchi, che poi in coppia con la Paolini si è presa la sua rivincita nel doppio che ha consentito al Tennis Italia di ottenere la prima vittoria stagionale e di rilanciarsi in classifica. I due campionati vanno in ferie per una settimana: domenica prossima, niente partitei. Si tornerà in campo domenica 12 novembre.