Tennis serie a1 maschile e femminile. Il fine settimana della verità: la salvezza del Tc Italia aggrappata al campo amico

Aggrappati al campo amico, alla tradizione, alla voglia di difendere ad ogni costo, come se fosse la battaglia delle Termopili, il diritto di prendere parte anche il prossimo anno al campionato di serie A1: le formazioni maschili e femminili del Tennis Italia sono attesa alla sfida decisiva, sabato e domenica prossima contro il Match Ball Firenze e il Parioli Roma. “Le partite d’andata sono state nel segno dell’equilibrio: due pareggi che lasciano tutto invariato, le percentuali erano paritarie e tali rimangono anche se abbiamo il piccolo vantaggio di giocare in casa” sottolinea Sergio Marrai, convinto che ragazzi e ragazze non avranno... il braccino corto quando le partite entreranno nel vivo, con scariche di adrenalina, nervi a fior di pelle, muscoli pronti a guizzare o ad afflosciarsi sia pure per un momento. Attenzione, però: qualsiasi sbandamento, potrebbe costare non caro. Ma carissimo. Il notiziario dalla sede sociale e dall’infermeria dice che in campo maschile la presenza di Stefano Travaglia (nella foto) è appesa al verdetto del medico; Luca Potenza aveva già recuperato per Firenze, anche se il capitano non giocatore Matteo Marrai ha preferito non rischiarlo; Cervantes e Trusendi, abili e arruolati, così come i due ragazzi Carboni e Furlanetto. Per le ragazze saranno in campo le stesse di Firenze (Bertacchi, Delai e Giovine) visto che la Paolini non è utilizzabile in quando ha giocato solo una partita nella fase eliminatoria, mentre la spagnola Martinez è impegnata ancora in un torneo internazionale di fine stagione. Morale: fra sabato e domenica, sui campi del Tc Italia a Forte dei Marmi, si farà la storia. Resta da capire chi la racconterà, perché - come è noto - la storia la scrive chi vince.