Tennis serie A1 maschile e femminile. Il Tc Italia agli spareggi senza le due punte di diamante, Travaglia e la Paolini

Due mazzate. Una dietro l’altra. Ma non per questo le due formazioni di serie A1 del Tennis Italia, maschile e femminile, alzeranno le mani... prima di scendere in campo nelle partite di andata dei playout. Cosa è successo? Beh, sia il numero 1 maschile Stefano Travaglia che quello femminile, Jasmine Paolini non potranno scendere in campo nelle gare di domani rispettivamente contro il Match Club Firenze e il Tc Parioli Roma. Per Travaglia - alle prese con un ginocchio malconcio - c’è una piccola speranza da coltivare nelle prossime ore; per la Paolini, niente da fare, visto che il regolamento le impedisce di essere in campo, in quanto ha preso parte a solo una partita della fase eliminatoria (per giocare bisogna che ne avesse giocate due).

Serie A1 maschile - I fisioterapisti del Tc Italia cercheranno fino all’ultimo di rendere ‘abile arruolato’ Stefano Travaglia. In ogni caso, sono pronti alla tenzone lo spagnolo Cervantes, l’evergreen Trusendi, i giovani Furlanetto e Carboni, con soluzioni alternative sia Potenza che Ghilarducci. Il Match Ball Firenze è un complesso solido. Capecchi e il magiaro Marozsan possono dare fastidio. Si giocherà sul filo dell’equilibrio in trasferta con il ritorno sette giorni dopo al Forte.

Serie A2 femminile - Ancora senza la Paolini le scelte del capitano non giocatore Federico Rocchi sembrano scontate: Claudia Giovine, Melania Delai e Anastasia Bertacchi. Sette giorni fa, le ragazze hanno fatto centro a Casale, in una partita che psicologicamente era stata affrontata senza assilli particolari. Stavolta no, in palio c’è la salvezza: partite bene e giocarsi tutto sette giorni dopo è nella tabella di marcia della squadra versiliese. L’avversario è il Parioli Roma. Basta la parola. E’ uno dei circoli storici non solo del tennis italiano: anche il Parioli, come il Tc Italia, si trova a sorpresa a lottare per la salvezza. Insomma, scintille. Domani e sabato 2 dicembre.