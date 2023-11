Tennis serie A1 maschile e femminile. Il Tc Italia al completo con lo scoglio Crema. Le ragazze a Bolzano senza le big

La squadra maschile al completo, o quasi (ko per infortunio Luca Potenza), quella femminile forzatamente incompleta per gli impegni in Nazionale di Jasmine Paolini e in un torneo internazionale in Argentina della spagnola Carlota Martinez: ecco la fotografia - salvo sorprese dell’ultimo momento - delle compagini del Tc Italia in vista della penultima giornata del girone eliminatorio del campionato di serie A1 a squadre.

Serie A1 maschile - L’impegno casalingo contro il Tc Crema è con un’indice di difficoltà molto altro, ma il rientro in squadra di Stefano Travaglia, Inigo Cervantes e di Lorenzo Carboni, abbinato alla solida sostanza di Marco Furlanetto e del “signor Wolf” (colui che risolve problemi) Walter Trusendi potrebbe aprire scenari diversi rispetto alla gara di andata. Insomma ci sarà da lottare visto che il Tc Italia, se da una parte vede che la spiaggia della semifinale scudetto appare molto difficile, dall’altra vuole affrancarsi dal rischio di rimanere coinvolto nelle adrenaliniche sfide dei playout salvezza.

Questa la classifica dopo le prime quattro giornate di campionato: Crema 10, Tc Italia 6, Park Genova 5, Siracusa 1.

Serie A1 femminile - La trasferta di Bolzano è da bollino rosso, o quanto meno arancione, non solo per le assenze della Paolini e della Martinez: in più c’è l’indiscussa qualità e sostanza della squadra di casa. Il Tc Italia proporrà quasi sicuramente Claudia Giovine, Anastasia Bertacchi e Eleonora Alvisi (ma attenzione alle sorprese) con la voglia di lottare. Il pronostico è dalla parte delle più esperte ragazze di casa ma lo sport è il regno delle sorprese. Quindi...

La classifica dopo quattro giornate: Casale 10, Rungg Sudtirol 5, Padova 4, Tc Italia 3.