Tennis serie A1: oggi giocano le donne, domani gli uomini. Per il Tc Italia sono i giorni del destino: in ballo la salvezza delle due squadre

Sono i giorni del destino. All’insegna del dentro o fuori, salvezza o retrocessione, sorrisi e brindisi o facce lunghe e bocconi amari: si comincia oggi con le donne, domani il bis con gli uomini. Per le squadre di serie A1 del Tennis Italia Forte dei Marmi, che sul piano mediatico ha vissuto un settimana ridondante di like per avere tesserato quando pochi lo conoscevano quel “fuoridallagraziadidio”di Jannik Sinner, arrivano le sentenze.

Oggi tocca alle donne. Di fronte sul campo amico ecco il Tc Parioli Roma, nome nobile di un circolo che ha fatto la storia della racchetta italiana. Si parte dal pareggio dell’andata. Sei giorni dopo, non è che il pronostico sia cambiato. Si profila un doppio di spareggio, nel caso anche quattro partite, tre singolari e un doppio, finissero in parità. Il capitano non giocatore Federico Rocchi ha dato la carica al suo gruppo, orfano - per regolamento della fase finale - della numero uno, Jasmine Paolini. Toccherà dunque ad Anastasia Bertacchi, Melania Delai e Claudia Giovine trovare la formula della salvezza.

Domani mattina sarà invece il turno degli uomini contro il Match Ball Firenze. Anche qui, la salvezza andrà giocata sul filo dell’equilibrio. All’andata è finita 3-3. Stesse prospettive, come per le donne, di un eventuali bis del risultato di parità, con lo spettro del doppio di spareggio per salvare la stagione. In dubbio ancora Travaglia. A disposizione, Cervantes, Trusendi, Potenza, Furlanetto e Carboni. Adelante, ragazze e ragazzi. Ma con juicio: calma e sangue freddo, al bando il nervosismo. E guai ad abbassare la guardia o peggio ancora mollare del tutto, nel caso una delle partite non giri nel verso giusto: è in gioco non solo la stagione, ma anche il prestigio del club.