Tennis Serie A1. Sinalunga senza paura contro i vice campioni d’Italia. Sui campi in terra rossa sfida agli altoatesini del Rungg

Secondo match in casa per il Tc Sinalunga in Serie A1 (girone 3). Sui campi in terra rossa si disputerà la sfida con il Tc Rungg, squadra altoatesina vicecampione d’Italia in carica e tra le favorite per lo scudetto. In rosa ci sono, infatti, giocatori del calibro di Franco Agamenone, Michael Geerts, Stefano Napolitano, Alexander Weis, solo per citarne alcuni. Il Tc Rungg ha tre punti in classifica, il Tc Sinalunga, fanalino di coda, è fermo a uno. Dopo l’entusiasmante pareggio al debutto (3-3 con Ctd Massa Lombarda), infatti, la squadra guidata dai capitani Diego Alvarez, Giovanni Galuppo e Alessandro La Cognata, è stata sconfitta domenica scorsa a Roma, all’Eur Sporting Club (4-2), dove, oltre al valore degli avversari, ha inciso anche l’assenza per infortunio del leader della squadra, Matteo Gigante. Tra le note liete c’è stata sicuramente la conferma di Radu Papoe (n. 591 al mondo), tennista rumeno e scelta vincente del Ds sinalunghese, Alessandro Sprugnoli (nella foto con Papoe): anche a Roma è rimasto imbattuto prevalendo sull’olandese Jelle Sels (n. 401 ma best ranking n. 127) in singolare (64 61) e vincendo in doppio con Fabio De Michele sulla forte coppia formata da Lorenzo Giustino-Jelle Sels. Senza Gigante, Papoe e compagni domani saranno chiamati ad una nuova impresa. Sarà sicuramente una sfida molto difficile (si giocano quattro singolari e due doppi) quella per il Tc Sinalunga che ha comunque dimostrato di potersela giocare con chiunque, grazie anche ad un ottimo vivaio. Come sempre, in una competizione di questo tipo, la possibilità di avere a disposizione i giocatori di punta sarà fondamentale. Inizio alle ore 10: la presenza del pubblico, come successo in passato, potrà spingere il Tc Sinalunga a provare a conquistare un risultato prestigioso, in attesa del girone di ritorno. Salvarsi resta l’obiettivo, tutto resta aperto.

Luca Stefanucci