Tennis Serie A1. Sinalunga, via alla stagione con un pari. Conquistato un punto molto prezioso contro il temibile Ctd Massa Lombarda

Un ottimo pareggio che profuma di gioventù. Il Tc Sinalunga, nella prima giornata di Serie A1 di tennis a squadre (girone 3), conquista un prezioso punto grazie al 3-3 ottenuto nella sfida con il Ctd Massa Lombarda, match complicato considerando il valore degli avversari, e può così proseguire con fiducia il proprio cammino nella competizione più prestigiosa. Una domenica di grande tennis davanti a un pubblico di casa numeroso che ha confermato come il Tc Sinalunga sia un gruppo che può dire sempre la sua.

Il leader della squadra, Matteo Gigante, si è ritirato per infortunio nel match con il grande talento Jacopo Vasamì (lui e Federico Cinà sono il futuro del tennis azzurro). Ma quella che sembrava una sfida in salita, con il proprio n. 1 fuori dai giochi, si è trasformata in una cavalcata tennistica entusiasmante: se Serafini nulla ha potuto con il forte Francesco Forti (61 62), il nuovo acquisto, il rumeno Radu Mihai Papoe, al termine di una sfida molto combattuta, batte il forte Lorenzo Rottoli per 76 64.

A portare un altro punto ai padroni di casa è stato il giovane Andrea De Marchi, altro talento del tennis nazionale, che ha battuto in tre set Jacopo Bilardo per 62 26 63. Nel doppio, nonostante l’assenza di Gigante, il Tc Sinalunga ha compiuto l’impresa: se Serafini-De Michele escono sconfitti con un doppio 64 da Forti-Bilardo, Papoe e il giovane della Valdichiana Amedeo Malfetti, prodotto del vivaio sinalunghese e vera sorpresa della domenica, battono al decisivo super tie-break per 10-8 la coppia Vasamì-Rottoli, dopo aver perso il primo set 64 e vinto il secondo per 62. Malfetti è stato freddissimo nei momenti decisivi.

Domenica il Tc Sinalunga andrà a Roma, ospite dell’Eur Sporting Club.

Luca Stefanucci