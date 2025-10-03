Tennis Serie A2. Ceriano pronta al via: "Obiettivo salvezza»

Pronti al via i campionati nazionali di tennis. Ai nastri di partenza di quello di Serie A2 femminile c’è ovviamente il Club Tennis Ceriano che esordirà domenica contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Canottieri Casale, infatti, ha vinto due scudetti di fila nel 2022 e 2023 mentre la stagione scorsa è incappata in un’annata sfortunata e oltre a non riuscire a difendere il titolo è anche retrocessa. Si gioca alle 10 sui campi di casa in sintetico della Robur Saronno. Le altre avversarie del girone A sono Tennis Training di Foligno e ad Apem Copertino. I rimanenti due impegni casalinghi sono previsti il 19 ottobre (contro Foligno) e il 2 novembre (contro Copertino). Domenica 12 ottobre la prima trasferta in provincia di Lecce, il 26 ottobre la gara nel Monferrato e domenica 9 novembre la chiusura della regular season, in Umbria. La formula del campionato è stata modificata e uniformata alla Serie A1: non più gironi da 7 squadre con sfide di sola andata, ma gruppi da quattro formazioni ciascuno, con incontri di andata e ritorno. La vincitrice di ogni raggruppamento accederà ai playoff promozione, mentre la seconda classificata si assicurerà la permanenza in A2. Playout salvezza, invece, per terza e quarta. "Il nostro obiettivo principale, come sempre, è la conferma in Serie A. Il girone è difficile, con la Canottieri Casale favorita, ma sarà un campionato equilibrato e competitivo.

Siamo fiduciosi: la squadra è competitiva e l’abbiamo ulteriormente rinforzata con gli innesti di Ylena In-Albon ed Enola Chiesa. Ce la metteremo tutta" spiega il capitano Basilico che potrà contare anche su Anna Turati, Greta Greco Lucchina, Carola Cavelli, Rachele Zingale, Maria Aurelia Scotti, Martina Morotti, Camilla Scala e Ilaria Pennati.

Ro.San.