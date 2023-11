Tennis serie A2. Ceriano, un punto e due gare per sperare. Obiettivo i playout, ma c’è Prato capolista

Dopo una pausa di due settimane, fra lo stop del campionato e il turno di riposo, il Club Tennis Ceriano si prepara per le ultime due sfide che, contrariamente alle previsioni di inizio campionato, valgono la permanenza in categoria. Con un solo punto in classifica, attualmente la formazione brianzola occupa l’ultimo posto del girone 2 di Serie A2 insieme al Tc Baratoff di Pesaro. Con sei punti ancora in palio, tutto è ancora possibile ma, realisticamente, il primo obiettivo è quello di evitare la retrocessione diretta e provare a disputare almeno i play-out. E il calendario non è affatto semplice visto che domenica il Club Tennis Ceriano dovrà vedersela contro la capolista Tc Prato (in testa al girone con 12 punti) in una trasferta sulla carta proibitiva, per poi chiudere la fase a gironi sette giorni più tardi a Saronno proprio contro il Tc Baratoff in quello che potrebbe essere un autentico spareggio salvezza.

Vincere contro la formazione pesarese sarà probabilmente decisivo, ma la formazione capitanata da Silverio Basilico tenterà già dal weekend in arrivo e proverà a conquistare almeno un punto in Toscana. Per riuscirci sarà fondamentale mettere in campo quello spirito di gruppo che negli anni scorsi ha permesso al club del presidente Severino Rocco di sfiorare in più occasioni la promozione nella massima serie. L’obiettivo in corso d’opera è cambiato ma se Basilico potrà avere a disposizione la squadra al completo contro Prato e poi Pesaro si potranno evitare cattive conseguenze.

Ro.San.