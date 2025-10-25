Tennis Serie A2: contro i pugliesi l’occasione per consolidare il primato in classifica. Il TC Pistoia vuole la quarta gioia di fila, CT Maglie avvisato

"Quella di domenica sarà una partita molto equilibrata a mio avviso, che per quanto ci riguarda giocheremo sostanzialmente come all’andata. Tutti e quattro i singolari possono girare dall’una o dall’altra parte: sarà una sfida impegnativa, dovremo dare il massimo come sempre". Tommaso Brunetti ha così suonato la carica, in vista del match che domani a partire dalle 9.30 vedrà il Tennis Club Pistoia ricevere la visita dei pugliesi del Circolo Tennis Maglie. Un incontro valido per la quarta giornata del campionato maschile di Serie A2 di tennis, con Rossi e compagni che tenteranno di bissare il successo ottenuto all’andata sui campi del circolo tennistico nel Leccese.

Di certo, c’è che il morale del Tennis Club Pistoia è alle stelle: il sodalizio pistoiese ha centrato tre vittorie in altrettanti incontri sin qui disputati e guida la graduatoria del girone a punteggio pieno. Una marcia che finora è stata davvero inarrestabile. Ecco quindi che un nuovo successo contro i rivali pugliesi aprirebbe scenari ancor più interessante, considerando che mancano tre partite al termine della regular season.

Sarà quindi importante mantenere dritta la barra del timone, considerando che dopo l’impegno con Maglie, Vatteroni e company affronteranno in trasferta CT Eur ed AMP Pavia (dopo aver già battuto entrambe le rivali all’andata, tra le muta amiche). E se l’obiettivo iniziale del sodalizio pistoiese era il secondo posto (ossia quello che consente di salvarsi senza dover passare dal giogo pericolosissimo dei playout) su queste basi è davvero impossibile non fare un pensierino al primo posto, che consentirebbe di giocarsi la promozione in Serie A1.

Le prossime partite dovranno fornire tutte le indicazioni del caso, ma da adesso il TC Pistoia sembra aver innestato un passo vincente e, proseguendo su questa strada, può davvero coltivare il sogno di tornare nella massima divisione dopo un solo anno di purgatorio.

Giovanni Fiorentino