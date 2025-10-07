Tennis - serie A2. Il Tennis Club Pistoia riparte in quinta: esordio vittorioso in trasferta. Ct Maglie battuto 5-1: a segno Vatteroni, Rossi, Landini e i due doppi

"Una partita difficile, ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo vinto anche i doppi, non possiamo non essere soddisfatti". Tommaso Brunetti ha così commentato il successo che il Tennis Club Pistoia ha ottenuto nella prima giornata del campionato di Serie A2 contro il CT Maglie, in trasferta due giorni fa. Un 5-1 netto, che permette al club presieduto da Luigi Brunetti di partire con il piede giusto e di conquistare anche il primo posto in classifica nel girone, in virtù di un successo più largo rispetto a quello ottenuto dall’AMP sull’Eur. Lorenzo Vatteroni ha battuto Silvio Mencaglia (6-0, 4-6, 6-4) Leonardo Rossi ha regolato Max Alcala (7-5, 6-4) E Jacopo Landini ha vinto contro Ciprian Spircu (6-0, 6-4). Tra i singoli, l’unica sconfitta è quella dell’"enfant prodige" Matteo Gribaldo, al quale è tuttavia toccato l’avversario più esperto. Ha poi ha avuto modo di riscattarsi in uno dei doppi insieme a Vatteroni, mentre la coppia Rossi – Trevisan si è aggiudicata l’altro.

Buona la prima, insomma: c’era bisogno di vincere anche per un’iniezione aggiuntiva di autostima dopo la retrocessione del 2024 e così è stato. Dopo le stagioni in Serie A1, che hanno portato il sodalizio pistoiese sul massimo palcoscenico nazionale, il gruppo è ripartto dalla cadetteria ma con la consapevolezza di aver assemblato una squadra sulla carta competitiva. Un cammino che si chiuderà il 9 novembre prossimo: salvarsi nel minor tempo possibile sarà la parola d’ordine, per poi alzare eventualmente l’asticella delle ambizioni. E con i primi punti conquistati, l’attenzione andrà adesso alla prima sfida casalinga, quella di domenica prossima, che vedrà i tennisti pistoiesi ospitare il CT Eur (con inizio alle 10).

Giovanni Fiorentino