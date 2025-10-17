Tennis serie a2. Il Tc Pistoia vuole calare il tris con Pavia

Vincere, per calare il tris e mantenere il comando della classifica del girone. E’ questo l’obiettivo con cui il Tennis Club Pistoia riceverà l’AMP Pavia, nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A2. Una sfida che prenderà il via alle 10 di dopodomani, con i tennisti pistoiesi che possono affrontarla nel migliore dei modi: le due vittorie conquistate nelle prime due sfide hanno regalato a Rossi, Vatteroni, Gribaldo e company il primo posto parziale nel raggruppamento a quota 6 punti. Ed un nuovo successo aprirebbe ovviamente prospettive ancora più interessanti, autorizzando il gruppo a coltivare con più concretezza il "sogno promozione". Pur rimanendo saldamente con i piedi per terra, perché il calendario del resto è più che mai serrato: il Tennis Club Pistoia dovrà poi affrontare in sequenza di nuovo il CT Maglie già battuto all’esordio (per un incontro fissato in via delle Olimpiadi il 26 ottobre prossimo) e nuovamente l’Eur, stavolta in trasferta (il 2 novembre prossimo alle 10) per poi chiudere sette giorni dopo contro l’AMP. E se l’obiettivo iniziale era il secondo posto, ossia quello che consente di salvarsi senza dover passare dal giogo dei playout, se dal campo continuano ad arrivare indicazioni e sensazioni positive è impossibile non fare un pensierino al primato.

G.F.