Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Tennis
  4. Tennis Serie A2. Il Tennis Club Pistoia viaggia verso Roma. Contro l’Eur obiettivo qualificazione playoff

Tennis Serie A2. Il Tennis Club Pistoia viaggia verso Roma. Contro l’Eur obiettivo qualificazione playoff

"Il nostro primo obiettivo era quello di salvarci e lo abbiamo raggiunto. Direi che stiamo disputando una stagione superiore alle...

di GIOVANNI FIORENTINO
1 novembre 2025
Leonardo Rossi, uno dei protagonisti del Tennis Club Pistoia

Leonardo Rossi, uno dei protagonisti del Tennis Club Pistoia

XWhatsAppPrint

"Il nostro primo obiettivo era quello di salvarci e lo abbiamo raggiunto. Direi che stiamo disputando una stagione superiore alle aspettative. Ma adesso, superato questo traguardo, vogliamo e dobbiamo continuare su questa strada. Continuando a dare il massimo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi". E’ capitan Tommaso Brunetti a suonare la carica, in vista del penultimo incontro del campionato di Serie A2 di tennis. Una sfida che vedrà il Tennis Club Pistoia affrontare da primo della classe a Roma (domani alle 10) il CT Eur già battuto in casa all’andata, e che sarà cruciale: una vittoria (la quinta stagionale in altrettanti incontri) garantirebbe a Vatteroni e compagni la qualificazione ai playoff con un turno d’anticipo. Questo perché il TC Pistoia viaggia a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettanti incontri, che hanno lasciato in dote il primo posto parziale del girone 5 con 12 punti. Al secondo posto, ma staccati di cinque lunghezze, ci sono i rivali lombardi dell’AMP Pavia, oltretutto già sconfitti nella gara d’andata (che in contemporanea se la vedranno con il CT Maglie).

Ecco quindi che resta da piazzare l’ultima zampata: un successo contro i rivali romani renderebbe ininfluente l’ultimo incontro della regular season previsto per il prossimo 9 novembre, che vedrà il club pistoiese misurarsi in Lombardia proprio con i pavesi. La salvezza è insomma stata conquistata: ora è il momento di alzare l’asticella delle ambizioni, portando a quota cinque la striscia di vittorie consecutive. E continuando a sognare il pronto ritorno in Serie A1, rinverdendo i fasti degli scorsi anni e riscattando così la retrocessione del 2024.

Giovanni Fiorentino

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su