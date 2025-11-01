Tennis Serie A2. Il Tennis Club Pistoia viaggia verso Roma. Contro l’Eur obiettivo qualificazione playoff

"Il nostro primo obiettivo era quello di salvarci e lo abbiamo raggiunto. Direi che stiamo disputando una stagione superiore alle aspettative. Ma adesso, superato questo traguardo, vogliamo e dobbiamo continuare su questa strada. Continuando a dare il massimo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi". E’ capitan Tommaso Brunetti a suonare la carica, in vista del penultimo incontro del campionato di Serie A2 di tennis. Una sfida che vedrà il Tennis Club Pistoia affrontare da primo della classe a Roma (domani alle 10) il CT Eur già battuto in casa all’andata, e che sarà cruciale: una vittoria (la quinta stagionale in altrettanti incontri) garantirebbe a Vatteroni e compagni la qualificazione ai playoff con un turno d’anticipo. Questo perché il TC Pistoia viaggia a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettanti incontri, che hanno lasciato in dote il primo posto parziale del girone 5 con 12 punti. Al secondo posto, ma staccati di cinque lunghezze, ci sono i rivali lombardi dell’AMP Pavia, oltretutto già sconfitti nella gara d’andata (che in contemporanea se la vedranno con il CT Maglie).

Ecco quindi che resta da piazzare l’ultima zampata: un successo contro i rivali romani renderebbe ininfluente l’ultimo incontro della regular season previsto per il prossimo 9 novembre, che vedrà il club pistoiese misurarsi in Lombardia proprio con i pavesi. La salvezza è insomma stata conquistata: ora è il momento di alzare l’asticella delle ambizioni, portando a quota cinque la striscia di vittorie consecutive. E continuando a sognare il pronto ritorno in Serie A1, rinverdendo i fasti degli scorsi anni e riscattando così la retrocessione del 2024.

Giovanni Fiorentino