Tennis Serie A2. Il V-Team ci riprova. A Casale verso i playoff

I precedenti sono confortanti. Perché il V-Team, in quattro partecipazioni al campionato italiano di tennis a squadre di Serie A2, ha sempre ottenuto la qualificazione ai playoff. La squadra brianzola, dunque, si prepara a sistemarsi sui blocchi di partenza con adeguate motivazioni. Domenica 5 ottobre il V-Team alzerà il sipario sulla stagione 2025-2026 con la trasferta a Casale Monferrato. Ma centrare il pokerissimo, cioè il quinto lasciapassare di fila per i playoff, sarà decisamente complicato. Anche perché la nuova formula con gironi a quattro squadre, importata direttamente dalla Serie A1 prevede la possibilità di lottare per la promozione solo per la prima classificata degli otto raggruppamenti di A2. La salvezza diretta costituirà il premio per la seconda classificata, mentre la terza e la quarta dovranno affrontare il labirinto dei playout. La squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio fa parte del girone 8. Qui dovrà sgomitare con i romagnoli del Tennis Viserba, coi veneti del Ct Scaligero e con i piemontesi della Canottieri Casale. I clienti scomodi non mancano: nel Ct Scaligero c’è, per esempio, il 29enne austriaco Sebastian Ofner, già numero 37 nella classifica mondiale. Casale può schierare il 28enne spagnolo Carlos Taberner, quest’anno capace di rientrare nella top 100.

Il V-Team, come sempre, non lancia proclami, ma ha la certezza di poter contare su una formazione collaudata con il francese Mathias Bourgue, classe 1994, già numero140 Atp, il classe 2001 Pietro Fellin, il 19enne William Mirarchi (foto) e l’under 18 Van Son Didoni. La vecchia guardia è formata da Davide Albertoni e Andrea Borroni, protagonisti della scalata fino alla A2. Il V-Team gioca gli incontri casalinghi sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza. Qui domenica 12 ottobre sfiderà il Tennis Viserba per poi chiudere sette giorni dopo l’andata a Verona, con il Ct Scaligero. Il girone di ritorno inizia il 26 ottobre, in casa, contro la Canottieri Casale.

Gianni Gresio