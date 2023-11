Tennis serie a2. Il V-Team cede sul più bello e si arrende al doppio tie-break contro Torino

Torino piazza il colpo di coda che vale la prosecuzione del cammino sulla strada dei playoff per la serie A1.

Al V-Team, partito senza proclami, resta comunque la soddisfazione per aver centrato per la terza volta in tre anni l’approdo ai playoff.

Un ottimo risultato considerato anche il livello delle altre compagini inserite nel Girone 2. Ma qualche rimpianto è giustificato, visto che il Circolo della Stampa Sporting di Torino ha piegato la resistenza della formazione brianzola con il risultato di 4 a 3 solo grazie al doppio di spareggio.

Un epilogo arrivato al termine di un incontro tiratissimo, mai banale, sempre avvincente.

Della compagine piemontese fa parte anche l’azzurro Lorenzo Sonego, neo vincitore della Coppa Davis, mai sceso in campo in questo campionato di tennis a squadre di serie A2. La formazione torinese si confronterà così con la Società Tennis Bassano (Vicenza) nel duplice confronto che vale la promozione in Serie A1.

Il doppio del V-Team formato da Federico Arnaboldi e Andrea Borroni, opposto a Lorenzo Ferri e Juan Bautista Otegui Otegui, si è infine arreso.

La coppia monzese del V-Team era andata in vantaggio di un set, ma ha subito il ritorno degli avversari che hanno incamerato il secondo parziale e preso il largo nel super tie-break decisivo: 5-7 6-4 10-7. "C’è grande rammarico - commenta il co-capitano Marco Baio - per come è maturata questa sconfitta.

Abbiamo fatto fatica ad adattarci ai campi veloci, nonostante ciò abbiamo combattuto dando veramente tutto. Devo fare i complimenti a tutti i miei giocatori che si sono impegnati al massimo.

La nostra stagione è stata comunque bellissima".

Gianni Gresio