Tennis Serie A2: impegno improbo per il CT Reggio riceve la capolista Circolo Stampa Sporting Torino. Albinea, trasferta da brividi a Macerata

Trasferta a Macerata per il Circolo Tennis Albinea, in campo alle 10 nella penultima giornata di Serie A2. L’obiettivo della formazione ospite, reduce da 2 vittorie consecutive, è quello di difendere la vetta per provare a giocarsi tutto all’ultima giornata con l’altra battistrada Bisenzio, impegnata ad Alghero contro il fanalino di coda del raggruppamento. Macerata è l’unica squadra in stagione ad aver regolato Bocchi e compagni e, inseguendo a -3 dalla coppia di testa, non è ancora tagliata fuori dai giochi e proverà a rientrare in corsa per la prima piazza, che garantisce l’accesso ai playoff. Oltre a Bocchi, Carli e Bocci, dovrebbe essere schierato il belga Colson, alla seconda apparizione stagionale dopo quella della scorsa settimana con Alghero.

Appuntamento interno, sempre alle 10, per il Circolo Tennis Reggio Emilia. Sui campi del PalaCimurri di Canali è di scena il Circolo Stampa Sporting Torino, capolista incontrastato del girone, che è davvero ad un passo dalla matematica che gli garantirebbe l’accesso agli spareggi per la promozione. I cittadini sono penultimi a -3 dalla salvezza, anche se il Giotto Arezzo, secondo ha lo scontro diretto a favore: difficile evitare i playout, anche perché per il secondo fine settimana di fila il capitano Ottolini non avrà a disposizione alcun straniero, visto che Erhard e Boitan sono indisponibili. Per portare a casa un successo servirà una vera e propria impresa, ma il recuperato Guerrieri e compagni sono pronti a dare battaglia.