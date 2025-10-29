Tennis Serie A2, Monza ci prova. Obiettivo salvezza per il V-Team: a Rimini è obbligatorio vincere

Cercasi riscossa. A partire dalla sfida esterna di domenica a Rimini col Tennis Viserba. Per il V-Team, in pratica, è obbligatorio vincere la sfida della quinta giornata per tenere inchiodata in fondo alla classifica del Girone 8 la rivale romagnola. Un percorso che la squadra brianzola, penultima a quota 3, è ora costretta a seguire dopo aver ceduto a Monza per 6 a 0 alla Società Canottieri Casale. La formazione piemontese è prima con 10 punti. "Questa sconfitta – riconosce il capitano Marco Baio – era prevedibile, ma per noi è stata una giornata comunque importante, perché abbiamo giocato un match di Serie A con tutti ragazzi cresciuti nella nostra scuola tennis. È il frutto di tanti anni di lavoro e per noi è motivo di orgoglio. Quanto alla stagione, l’obiettivo non cambia: salvarci". Il V-Team, causa le assenze di Mathias Borgue e Pietro Fellin, contro la corazzata casalese ha schierato una formazione giovanissima. Van Son Didoni, classe 2008, si arrendeva a Federico Iannacone, mentre Andrea Borroni cedeva al 25enne Gregorio Biondolillo 6-2 7-5. Nicolas Tosi in singolare perdeva nettamente contro Alessio Demichelis. A chiudere la contesa era il francese Corentin Denolly, numero 380 della classifica mondiale, che conquistava il quarto punto battendo il 19enne William Mirarchi. Casale insaziabile si portava via anche i due doppi: Denolly/Demichelis si imponevano su Borroni/Mirarchi, mentre Barbonaglia/Iannacone non lasciavano spazio a Tosi e al classe 2010 Pietro Geremia.