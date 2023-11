Tennis Serie A2. Un punto in 4 giornate. Il Club Ceriano riparte dal doppio

Un punto dopo quattro giornate. È questo l’esiguo bottino che il Club Tennis Ceriano è riuscito a racimolare in A2 dopo la sfida persa contro il Park Tennis Club di Genova per 3-1 che di fatto allontana in maniera definitiva la squadra di Silverio Basilico dalla lotta promozione. Persi i tre singolari, il doppio Turati-Scotti regala un punticino che evita solo una sconfitta più pesante. "Un’altra giornata difficile, ma sapevamo di affrontare un avversario tosto – il commento del capitano –. Da parte mia, sono orgoglioso di questa squadra che ci ha portato due volte allo spareggio per la promozione in A1. Speriamo che il punto ottenuto in doppio sia quello da cui ripartire per raggiungere l’obiettivo di rimanere in A2". Ora arriva una pausa provvidenziale per il CTC che tornerà in campo il 12 novembre per la trasferta contro il Tennis Club Prato, mentre la domenica seguente ci sarà quello che rischia di essere uno scontro diretto decisivo, in casa contro Pesaro, in ottica playout. Ci sono ancora sei punti in palio e con la greca Sakellaridi (nella foto) in campo la musica potrebbe cambiare.

Ro.San.