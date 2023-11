Tennis serie a2. V-Team vola ai playoff, c’è Torino per sognare

Terza qualificazione ai playoff nei primi tre anni di frequentazione della Serie A2. Un risultato niente male che il V-Team ha raggiunto grazie al terzo posto conquistato nel Girone 2. La formazione brianzola, sistemata a quota 10, è stata preceduta dalle corazzate Santa Margherita Ligure (18) e Tennis Comunali Vicenza (15). L’avversario nel primo turno playoff promozione sarà il Circolo della Stampa Sporting di Torino. Appuntamento domenica sui campi in sintetico al coperto del club piemontese. Il V-Team dovrà affrontare una rivale che nel Girone 1 ha conquistato il pass per i playoff grazie a tre vittorie e due pareggi. L’elenco dei giocatori finora schierati dal sodalizio torinese comprende l’argentino Juan Bautista Otegui, Federico Maccari, Gianluca Bellezza, Edoardo Zanada e gli elementi del vivaio Lorenzo Ferri, Ludovico Madiai e Filippo Pecorini. La squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio dovrà giocarsi le possibilità di passaggio del turno in questa sfida secca esterna. La vincente sarà poi attesa dalla Società Tennis Bassano (Vicenza) nel doppio confronto che vale la promozione in Serie A1 (andata il 3 dicembre, ritorno il 10). "Sono contento - commenta Marco Baio - perché tanti nostri sostenitori potranno venire con noi a Torino. I valori delle due squadre si equivalgono. Ce la metteremo tutta per conquistare la sfida decisiva per la promozione in A1". Un obiettivo mai raggiunto dal V-Team che, nell’ultimo turno di campionato, era stato superato dal Santa Margherita Ligure. Una battuta d’arresto ininfluente, in quanto l’approdo ai playoff era stato già garantito.