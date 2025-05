Tennis Serie B1 maschile. Poggibonsi si prepara alla sua prima partita casalinga. Domenica sfida al ‘Giovanni Stasi’ di Galatina (Lecce)

Si prepara alla prima partita casalinga della nuova stagione in B1 nazionale maschile, il Tennis club Poggibonsi. Domenica 11 maggio, con inizio alle ore 10 negli impianti di gioco di via Marmolada, gli atleti del circolo di Poggibonsi ospiteranno i rivali del Ct Giovanni Stasi di Galatina (Lecce). Sarà il secondo impegno stagionale per la formazione del club presieduto da Luciano Pignattai, compagine che ha esordito con una sconfitta in Sardegna davanti al forte team della Torres – Tennis è Ambiente. Tutto questo all’interno di un girone, di indubbio spessore nel panorama agonistico, che annovera tra i sodalizi iscritti anche Tc Ancona, Sporting club Saronno, At Verona e Tc Bolzano. "Ci auguriamo di disputare un altro buon torneo e di far crescere i ragazzi approdati nel gruppo in seguito alle esperienze maturate nel vivaio", afferma il presidente Luciano Pignattai, fissando così gli obiettivi del percorso edizione 2025. "Il Tc Poggibonsi vanta quindici squadre nel proprio organico – aggiunge Pignattai – e oltre al collettivo di B1 sono da considerare le équipe del maschile e del femminile che partecipano alla serie C e che hanno ottenuto, entrambe, le qualificazioni ai playoff. Quindi le varie realtà delle giovanili che difendono i colori del Tc Poggibonsi, che si distingue anche per il suo ruolo di Top School. Per gli incontri casalinghi del campionato, vorremmo contare sul caloroso sostegno del pubblico a beneficio della squadra e dei traguardi da raggiungere in una impegnativa stagione". Il Tennis club Poggibonsi per la serie B1 nazionale maschile si avvale del contributo di Andrea Turini, tra l’altro responsabile della locale scuola tennis, quindi di Marco Angiolini, Tommaso Lenzi, Riccardo Brogi, Francesco Vanzi, Gian Matias Di Natale, Pierre Delage.