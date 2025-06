Tennis Serie B1 Play-out. Poggibonsi all’assalto di Massa. L’obiettivo è centrare la salvezza

Sfida decisiva per la salvezza. Il Tennis club Poggibonsi è atteso stamani a partire dalle 10 dalla gara di ritorno dei play-out della serie B1 nazionale: incontro casalingo determinante per conservare il posto in categoria da parte del sodalizio presieduto da Luciano Pignattai. Ospite sui campi di gioco di via Marmolada sarà la formazione del Next Gen Tennis Team di Massa. Il pareggio con il risultato di 3-3, nel match di andata, tiene aperte le porte al Tc Poggibonsi per conservare il posto in categoria. Ma in presenza del tipico incontro dentro-fuori, è sempre difficile formulare delle previsioni. "Sarà importante, nel giorno clou della stagione, contare sul sostegno della città – afferma Pignattai – perché il nostro circolo sta lottando per un traguardo rilevante. Partecipare alla B1 è motivo di gran prestigio per la nostra realtà, che tra l’altro non esita a lanciare nelle formazioni maggiori gli atleti locali, anche i più giovani. Così avviene anche in questo percorso agonistico, grazie all’apporto di Tommaso Lenzi, Riccardo Brogi, Francesco Vanzi, Marco Angiolini, insieme con Andrea Turini, Gian Matias Di Natale, Pierre Delage". Il quinto posto conclusivo su un totale di sette compagini – in un girone forte di società di Sardegna, Marche, Alto Adige, Lombardia, Veneto e Puglia – non è stato sufficiente al Tc Poggibonsi per ottenere la salvezza diretta. Tutto ciò nell’arco di un cammino non troppo fortunato anche dal profilo fisico, alla luce dell’infortunio patito da uno dei componenti di punta del Tc Poggibonsi. Servirà quindi una prestazione di notevole spessore ad opera del collettivo, che auspica di contare sull’appoggio di appassionati per centrare l’obiettivo come indicato dallo stesso presidente.

Paolo Bartalini