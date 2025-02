Tennis ’Serra Zanetti’, un successo

In archivio, con un folto pubblico che ha fatto da cornice ad un torneo di buon livello, il ‘rodeo open’ femminile svoltosi presso il Tennis Modena. Che con l’evento ha celebrato il primo ‘Memorial Alessia Serra Zanetti’ in memoria della sorella del Direttore Tecnico del Circolo Adriana Serra Zanetti e di Antonella e Andrea.

Erano circa 30 le atlete presenti al via per un tabellone pieno di giovani e di giocatrici più esperte che hanno avuto la meglio su una nutrita concorrenza. Arresasi in semifinale, al tie break, la portacolori di casa Elena Shueuer, la finale ha opposto l’una all’altra Valeria Muratori e Giulia Guidetti, tesserate rispettivamente per lo Sporting Club Sassuolo e il CT Reggio, con la vittoria della prima. Nel weekend si replica con il ‘rodeo open’ maschile.