Tennis. Sinalunga, il sogno tricolore continua. Domenica la semifinale contro Palermo

Avanti con il sogno. Dopo la vittoria contro il Ctd Massalombarda di domenica scorsa il Tc Sinalunga approda ai playoff del campionato di serie A1 a squadre di tennis. Potrà così continuare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso dimostrando ormai una dimensione consolidata. Ormai non si può più parlare di sorpresa ma di solida realtà.

Il sorteggio ha assegnato al Tc Sinalunga la sfida contro il Ct Palermo, circolo battuto lo scorso anno proprio nella finale scudetto. Domenica prossima la semifinale di andata a Sinalunga, ore 10, ritorno sette giorni dopo in Sicilia. Il pubblico può essere determinante con il tifo e tutti gli sportivi avranno la possibilità di vedere tennis di alto livello. Chi vincerà andrà a Torino per la finalissima in calendario il 10 dicembre. L’altra semifinale è tra Ct Vela Messina e Tc Crema. Sarà una sfida difficile per il Tc Sinalunga, servirà la squadra migliore per superare un avversario che può schierare tennisti forti come Giannessi e Caruso. Ma i ragazzi del presidente Marzio Bernardini, e guidati in campo da Diego Alvarez e Giovanni Galuppo, arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo e convinti dei propri mezzi. Comunque vada il circolo sta vivendo un’altra stagione importante con la soddisfazione di aver fatto esordire giovani di valore come Andrea De Marchi e Fabio De Michele che rappresentano un futuro che è già presente. La programmazione continua ad essere un punto di forza.

Luca Stefanucci