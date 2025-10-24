Tennis. Sinalunga rimanda l’appuntamento con la prima gioia. Rungg troppo dominante e capace di imporsi per 5-1

Le previsioni parlavano di una sfida molto difficile e così è stata. Anche se i match di doppio, molto equilibrati, raccontano di una giornata non a senso unico. Il Tc Sinalunga nel campionato di Serie A1 di tennis deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria: domenica è arrivata la sconfitta in casa per 5-1 con il forte e ambizioso Tc Rungg, squadra che può arrivare fino in fondo. Se prosegue il periodo magico di Radu Mihai Papoe, di nuovo vittorioso in singolare questa volta con Alexander Weis (64 62), non ce l’hanno fatta Marcello Serafini con il forte Franco Agamenone (63 63), Andrea De Marchi con l’esperto Stefano Napolitano (62 63) e Amedeo Malfetti con il solido Maximilian Figl (60 61). Molto più equilibrate le sfide in doppio: Luca Vanni con Papoe hanno ceduto per 76 75 tenendo testa alla coppia Bortolotti-Napolitano mentre Serafini-Malfetti vanno molto vicino alla vittoria uscendo sconfitti soltanto al super tie-break per 10-8. Domenica parte il girone di ritorno e servirà una grande impresa: nei campi in veloce del Ctd Massa Lombarda (che domenica ha schierato sia Giulio Zeppieri che Francesco Forti), tra i favoriti per la vittoria finale, non sarà facile, nonostante l’ottimo pareggio ottenuto a Sinalunga all’andata. Potrebbe esserci il debutto stagionale, nella squadra guidata dai capitani Alvarez, Galuppo e La Cognata, dello spagnolo Roca Batalla, tra i protagonisti dello storico scudetto. L’assenza di Matteo Gigante si fa sentire e l’obiettivo salvezza, che comunque passerebbe dai play-out, richiede un nuovo miracolo. Ma il Tc Sinalunga, orgoglioso per i tanti giovani presente sugli spalti a fare il tifo, guidato dal presidente Antonio Parri (nella foto con il direttore sportivo Alessandro Sprugnoli), alle imprese ci ha abituati.

Luca Stefanucci