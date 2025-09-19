Tennis. Sorpresa al Lexus. Tolentino Open. Eliminata Sherif, la favorita del torneo

Colpaccio della georgiana Ekaterine Gorgodze (numero 248 della classifica mondiale) al Lexus Tolentino Open: ha battuto la favorita del torneo Mayar Sherif, arrivata nelle Marche con l’obiettivo di aggiornare il proprio record di titoli nella categoria Wta 125 (ne ha vinti otto), per 6-0 6-2 in 79 minuti. Oggi la Gorgodze giocherà contro l’olandese Arantxa Rus, sesta testa di serie, sopravvissuta a ben quattro match-point nel duello contro Tatiana Pieri, superata per 2-6 6-4 7-5. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, pareva avere la partita in pugno sul 5-3 del set decisivo, ma è andata in tilt sul più bello. Assieme alla Sherif, ieri al Tennis Tolentino è uscita di scena la seconda testa di serie Darja Semenistaja, mancina lettone, contro l’ucraina Oleksandra Oliynykova. "Ci avviamo verso il gran finale – dice Marco Sposetti, presidente del club –, e siamo pronti ad accogliere tanti spettatori, come fatto dal primo giorno. Avere un evento simile è una grande opportunità per gli appassionati, così come una splendida vetrina per le nostre attività. Dal lunedì successivo al torneo, infatti, inizieranno le prove gratuite per il tennis e per il padel, per i ragazzi come per gli adulti". Non solo Wta: dalle 12 di lunedì 29 alle 12 del giorno successivo, al circolo tolentinate, sarà esposto il trofeo della Coppa Davis, come tappa del Trophy Tour lanciato dalla Fitp per celebrare il successo della nazionale nella competizione per nazioni, vinta per la terza volta nel 2024.