Tennis, spettacolo e solidarietà. Le Sieci per il pediatrico Meyer. Via al Memorial Daniele Pistoia

Al via la quarta edizione del ‘Memorial Daniele Pistoia’, torneo di tennis riservato ai giocatori Under 20. La manifestazione si svolge da domani al 6 gennaio 2025 alla Polisportiva Sieci, in via dei Mandorli. Proprio nel campo da tennis ‘Red Plus’ intitolato a Daniele nel 2021, dopo un completo restyling del terreno di gioco grazie alle donazioni ricevute da amici e conoscenti. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al 3398805533 oppure [email protected].

"Nella prima fase saranno formati dei gironi all’italiana - afferma il capo sezione tennis delle Sieci, Ubaldo Braccini - per poi accedere al tabellone principale a eliminazione diretta. Confermata la presenza di ragazzi di Seconda categoria e si preannunciano giornate con sfide di alto livello. Un appuntamento che unisce sport, divertimento e solidarietà, fiore all’occhiello della Polisportiva". Infine Braccini tiene a precisare: "Giocheremo Nel ricordo di Daniele Pistoia, un amico che amava la Polisportiva scomparso improvvisamente sei anni fa. Un ringraziamento ai soci, sponsor e amici che ci sostengono ogni anno. Il ricavato del Torneo sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze".

F. Que.